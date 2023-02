Séisme Turquie-Syrie: le dernier bilan fait état de 4300 morts et 16 000 blessés

Alors que les estimations des organismes internationaux tablent sur 20 000 à 30 000 morts dans le Séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le dernier bilan officiel, de ces catastrophes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie lundi ont fait 4.300 morts et plus de 16.000 blessés en Turquie et plus de 1.500 morts en Syrie.