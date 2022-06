Séisme dans le sud-est de l'Afghanistan: le bilan a atteint les 1000 morts

Le bilan du puissant séisme qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 juin s'élève désormais à au moins un millier de morts, selon un haut responsable d'une des provinces les plus affectées.



"Le bilan a atteint les 1 000 morts et ce chiffre augmente. Les gens creusent tombe après tombe", a déclaré le chef du service de l'Information et de la Culture de la province de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa, dans un message à la presse.



L'ONU et ses partenaires humanitaires ont commencé à déployer mercredi leurs équipes pour fournir des abris et des soins d'urgence aux populations touchées.



"Compte tenu des pluies abondantes et du froid, inhabituels en cette saison, les abris d'urgence sont une priorité immédiate", a indiqué le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU. Les rescapés ont également besoin dans l'immédiat de soins d'urgence, d'aide alimentaire et non alimentaire et d'une assistance en services d'eau, hygiène et assainissement.





