Séismes en Turquie et Syrie : Macky envoie des Sapeurs-pompiers et annonce une aide de 600 millions FCFA

"Je salue le ministre de l'Intérieur de la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre les instructions d'hier à minuit après le Conseil des ministres d'envoyer un détachement des Sapeurs pompiers en Turquie. Je salue ce détachement ici présent, qui devrait prendre l'avion dès ce soir pour apporter la solidarité du Sénégal envers le peuple turc", a soutenu le Président Macky Sall au cours de l'inauguration de la Brigade des Sapeurs pompiers dans la commune de Chérif Lo.

Qui ajoute : "J'ai également dans cette perspective décidé d'apporter une contribution modeste d'1 million de dollars soit 600 millions de FCFA en guise de contribution aux sinistrés de Turquie et de Syrie".

En marge de l'inauguration de la nouvelle brigade de Sapeurs pompiers de Chérif Lo ( commune située dans le département de Thiès), le Président Macky Sall a réitéré sa solidarité envers la Turquie et la Syrie, frappées par un séisme qui a fait plus de 20.000 morts en Turquie et plus de 5000 en Syrie. Pour aider les pays sinistrés, Macky Sall a décidé d'envoyer détachement des Sapeurs pompiers en Turquie et annonce 600 millions FCFA en guise de contribution aux sinistrés de Turquie et de Syrie.