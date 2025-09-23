Séjour irrégulier : quatre (04) Bangladais arrêtés à Saint-Louis

Les agents de la Division nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) ont procédé à l’arrestation de quatre (04) ressortissants Bangladaise pour « entrée illégale sur le territoire sénégalais et séjour irrégulier ». Les quatre mis en causes répondant respectivement au nom de Sadar Rafikul, Mathubar Sakib, Matubor Sabuz et Mia MD Raju avaient quitté la Mauritanie pour se rendre à Dakar sans visa d’entrée au Sénégal.



Interrogés, les suspects ont reconnu les faits portés à leur charge. Ils ont également révélé aux enquêteurs que les autorités mauritaniennes sont en train d’expulser tous les étrangers en situation irrégulière. C’est ainsi qu’ils ont décidé de rallier Dakar sur la demande de leur ami pakistanais qui se nomme Abdou Rahmane, a informé le journal Libération.



Les recherches pour trouver le susnommé sont en cours . Les quatre mis en causes ont été conduits au parquet de Saint-Louis (Nord).