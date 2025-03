Sel, Sucres, Graisses : Ces excès qui nuisent aux bénéfices du Jeûne

Conseils et recommandations de Docteur Khady Fall CISSÉ pour une alimentation

équilibrée pendant le Ramadan et le Carême.



Le Ramadan et le Carême sont des périodes sacrées observées par les croyants,

caractérisées par un jeûne quotidien dont la durée varie. Ce rituel de privation alimentaire représente à la fois un acte de dévotion spirituelle et une occasion de purifier le corps tout en adoptant des pratiques nutritionnelles saines. Une alimentation adéquate durant cette période est essentielle pour maintenir l'énergie et la santé.



Cependant, ces avantages peuvent être compromis par l’utilisation excessive de sel, de

graisses et de sucre dans les repas. Après une période de jeûne, les individus ont

tendance à vouloir compenser les repas non consommés pendant la journée. Il est

souvent observé pendant la rupture du jeûne des excès de charcuteries, viennoiseries et boissons sucrées, qui sont agréables au goût mais peu bénéfiques pour l'organisme.

Le sel est nécessaire à notre organisme, mais en excès, il peut poser des problèmes.



Une consommation élevée de sel peut entraîner une rétention d'eau, ce qui annule une partie des effets détoxifiants du jeûne. Selon le Docteur Khady Fall CISSÉ, Médecin du Travail et Nutritionniste à Nestlé Sénégal, « un apport excessif en sel peut augmenter la pression artérielle, réduisant ainsi les bienfaits cardiovasculaires potentiels du jeûne ».



Pour maximiser les avantages, il est donc recommandé de surveiller et de limiter sa

consommation à 5 g par jour, soit une cuillerée à café, conformément aux

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.



Le Ramadan et le Carême entraînent une consommation accrue de sucres avec les jus et pâtisseries, ce qui peut perturber le métabolisme et provoquer des pics d’insuline. Dr

CISSÉ recommande « d’éviter les sucres ajoutés et de privilégier les sources naturelles

telles que les fruits, surtout après 21H ».



La surconsommation de graisses est également courante durant ces périodes. Manger

trop de gras, notamment tard le soir, peut augmenter le risque de maladies

cardiovasculaires, réduisant ainsi les bénéfices du jeûne. L'adoption de graisses saines,

telles que celles contenues dans les avocats, les noix et les poissons, constitue une

stratégie nutritionnelle judicieuse.



Adopter une alimentation équilibrée permet de maximiser les bénéfices du jeûne et

d'améliorer le bien-être général. Le Docteur CISSÉ recommande également aux patients

atteints de maladies chroniques de consulter leur médecin traitant avant de commencer un programme de jeûne.