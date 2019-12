Selon Diomansy Kamara, Sadio Mané ne sera même pas sur le podium du Ballon d’Or parce que l'Europe n'est pas prête

Verdict du ballon d or dans 24 h

ByDiomansyKamara



Nous avons donné notre avis , débattu , voulu faire entendre à qui veut bien l entendre que Sadio Mané méritait ce ballon d or 2019



Comme avant lui ses grands frères , Samuel Eto o ou Didier Drogba pour ne citer qu eux .

Au passage ce sera ce dernier qui sera chargé de récompenser le gagnant .



Le symbole aurait était immense pour tout le Continent Africain . Cela aurait en quelle sorte remis les pendules à l heure .



Mais l Europe n est pas prête , nous n avons pas le même fuseau horaire et dans leur inconscient nous ne sommes pas capable de gagner ce genre de trophée .



Messi est donné gagnant , il est incontestable et incontesté , c est un extraterrestre, mais l’Ovni Sadio était sur sa planète cette saison .



Ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois que l Afrique sera l aisé , mais on ne s habituera jamais ni hier ni aujourd’hui ni demain .



Tant que notre voix portera , nous porterons le combat , notre jeunesse le mérite . Personnellement je ne participerai pas à cette mascarade . Le football n est pas une science exacte mais nous avons aussi des yeux pour voir et analyser objectivement.



Pour moi Sadio , vu la tournure des événements , ne sera même pas sur le Podium .. . Et c est peut être un moindre mal , ça éveillera sûrement des Consciences.



Rendez-vous demain .