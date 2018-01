Selon l'Equipe, Habib Bèye est le 11e personnalité préférée du foot français devant Pogba, Benzema, Al Khelaifi...

Il y a un an, personne n’aurait sans doute imaginé qu’il occuperait aujourd’hui une telle place dans le paysage médiatique du football français. Mais, en quelques mois, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a profité du marchepied offert par le Canal Football Club pour s’imposer comme l’un des consultants qui comptent dans l’Hexagone.Selon l’équipe, la réussite de Habib Beye est d’autant plus frappante qu’il ne bénéficie pas de l’aura d’une grande carrière internationale, ni de l’onction d’une victoire en Coupe du monde. Au contraire d’un Christophe Dugarry ou d’un Bixente Lizarazu, les têtes d’affiche du groupe Altice (SFR Sport et RMC) et de TF1.Sa place, Habib Beye l’a gagnée d’abord grâce à son travail, à l’acuité de ses interventions et à un charisme naturel qui en font un débatteur redoutable. L’écho médiatique suscité par quelques échanges épicés avec d’autres consultants de Canal +, Paul Le Guen au mois de février, ou Pierre Ménès plus récemment, a fait le reste. L’une des principales qualités de Beye est pourtant, paradoxalement, de ne pas courir après le « buzz », la petite phrase ou la polémique facile. L’ancien défenseur formé au Paris-SG est plutôt un adepte du débat d’idées que du débat tout court, même s’il peut être véhément sur un plateau.Belle gueule, à l’aise avec les mots,encore jeune (il aura 41 ans en octobre), une belle carrière de consultant s’offre manifestement à lui. Pas sûr pourtant que Beye vieillisse sur les plateaux de télévision. Ambitieux et amoureux du terrain, le Franco-Sénégalais ne cache pas qu’il souhaite passer ses diplômes d’entraîneur dans les prochaines années.Neymar vient à la tête du classement suivi de Zidane et de Kilyan Mbappé :

1. Neymar [¤]

2. Zinédine Zidane [+1]

3. Kylian Mbappé [¤]

4. Leonardo Jardim [+3]

5. N'golo Kanté [¤]

6. Didier Deschamps [-5]

7. Vadim Vasilyev [+15]

8. Edinson Cavani [+1]

9. Jean-Michel Aulas [-5]

10. Antoine Griezmann [-8]

11. Habib Beye [¤]

12. Noël Le Graët [=]

13. Paul Pogba [-8]

14. Nasser al-Khelaïfi [-1]

15. Radamel Falcao [¤]

16. Bixente Lizarazu [+3]

17. Claudio Ranieri [¤]

18. Bruno Genesio [¤]

19. Christophe Dugarry [-5]

20. Unai Emery [+1]

21. Rudi Garcia [+3]

22. Florence Hardouin [¤]

23. Jean-Pierre Bernès [+4]

24. Jacques-Henri Eyraud [¤]

25. Corinne Diacre [-8]

26. Mario Balotelli [-18]

27. Karim Benzema [-7]

28. Amandine Henry [¤]

29. Nathalie Boy de la Tour [¤]

30. Loïc Durand [¤]