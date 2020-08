Le ministre du Commerce et de petites et moyennes entreprises, en partenariat avec la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) et le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) et l'Association des Meuniers Industriels du Sénégal a tenu ce lundi 24 août 2020, un Séminaire d'information sur la nouvelle réglementation du Secteur de la Boulangerie et de Formation à l'utilisation de la plate-forme de marketing et de vente en ligne.



Les échanges étaient basés sur les coûts de production, la réglementation et son application, la distribution et la consommation du pain, le rôle et les responsabilités des parties prenante du secteur de la Boulangerie.



Le ministère du commerce et des PME à initié le décret n° 2019-2277 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal et le décret n°2020-1007 abrogeant et remplaçant l'article 5 du décret n°2020-2277 du 31 décembre 2019 ainsi que l'arrêté n°007378 du 3 mars 2020 fixant les conditions et les modalités d'exploitation d'une boulangerie au Sénégal.



Il a également initialement et soutenu le projet "Jaay Ma Mburu" dans le cadre de la mise en place d'un GIE et l'opérationalisation du concept de franchise à travers une plateforme dédié à la commercialisation des produits de boulangerie et des pâtisseries.



Après la première phase de cette initiative qui s'est terminée à la fin du ramadan dont but était d'implanter des sociétés de livraison pour assurer la distribution du pain dans les domiciles au même prix de revient et sans frais supplémentaires de livraison en complicité avec les Boulangers partenaires du projet dans la ville de Dakar, la diffusion des numéros d'appels dédié pour chaque livraison à laquelle des zones ont été affecté.



Une deuxième phase de généralisation du projet sur l'ensemble du territoire va démarrer. Et il est question d'organisation une formation sous forme d'une conférence thématique sur la nouvelle plate-forme "Jaayma Mburu" pour faciliter cette phase.