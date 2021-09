Sen'Eau annonce le manque d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, à Thiès et à Louga

SEN'EAU informe ses clients qu'elle prévoit d'effectuer des travaux d'entretien sur l'usine de production d'eau potable de Keur Momar Sarr 1&2 et sur la conduite du Lac de Gulers ALG2 ce samedi 25 septembre 2021 à partir de 08h pour une durée de 24h.



Par conséquent, des perturbations allant de la baisse de pression au manque d'eau total seront enregistrées dans les zones suivantes, une partie de Dakar et sa banlieue, Maristes, Hann Marinas, Zone industrielle, Arafat, Khar yalla, Dieuppeul, les Parcelles Assainies de Dakar, Guentaba, Fadia, Soprim, Impôts et Domaines.



Le département de Rufisque Médine, Diokoul, Cité Dubaï, Cité gendarmerie, Petit Mbao, Grand Mbao, Cité SDE, Yenne, Jaxaay unité 17, 18 et 19. Diamniadio, Sébikotane. Les régions de Thiès et Louga (localités situées le long des conduites du Lac de Guiers).



La fin des travaux est prévue dans la soirée du dimanche 26 septembre 2021.