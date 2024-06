Sen ‘Eau : les travailleurs en sit-in devant la direction générale ce mardi

Suite à l’échec des négociations entre les travailleurs de la Sen ‘Eau et la direction générale, la plateforme revendicative des agents compte monter au créneau ce mardi pour manifester leur mécontentement.



Ils comptent tenir un sit-in devant la direction générale, le Secrétaire général des travailleurs, Omar Bâ parlant au nom de ses collègues, a fait savoir que la direction générale de la Sen ‘Eau tente d’imposer aux travailleurs une nouvelle grille salariale doublée d’un nouveau quota des postes.



En plus, il a révélé également que la « prise en charge des travailleurs n’est pas respectée. Il est actuellement constaté que les travailleurs de la Sen ‘Eau et des agents ayants droit sont renvoyés dans toutes les structures par défaut de paiement de Sen ‘Eau. La direction générale tente d’imposer aux travailleurs une nouvelle formule d’assurance qui lui est largement favorable. Raison pour laquelle, les travailleurs rejettent toutes ces décisions », a-t-il déclaré.



Ajoutant qu’« au lieu de s’occuper des problèmes des travailleurs et de chercher à redresser l’entreprise, qui a enregistré plus de 15 milliards de frs CFA de pertes, la direction générale s’est donnée comme objectif de persécuter les travailleurs ».



Ainsi pour la réussite de leur combat, Oumar Ba a lancé un appel à la mobilisation à tous ses collègues. « Le secrétaire général est convoqué en conseil de discipline pour une deuxième fois en l’espace de trois mois pour casser la dynamique des travailleurs qui revendiquent leurs droits. Nous appelons tous les camarades ce mardi à se mobiliser massivement avec un port de brassards rouges. Nous allons tenir un sit-in devant la porte de la direction générale pour dénoncer ces injustices que nous subissons ».