Sénégal : 15.000 délégués attendus à l’investiture de Macky Sall

« Quinze mille délégués venant des 14 régions du Sénégal, des militants de la diaspora, des chefs d’Etats et de gouvernements, entre autres, sont attendus à l’investiture de Macky Sall le 1er décembre 2018 à Dakar Arena (Diamniadio) », a notamment dit M. Guèye.



S’exprimant au cours d’une conférence de presse, Seydou Guèye, par ailleurs ministre porte-parole du gouvernement a affirmé que le congrès d’investiture de Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, « c’est la rencontre entre un homme et la force militante engagée à ses côtés, pour lui assurer une brillante réélection et lui permettre de poursuivre son œuvre au profit exclusif des Sénégalais ».



« Qu’il s’agisse de Benno Bokk Yakaar, la coalition victorieuse à toutes les épreuves électorales depuis 2012 ou de la nouvelle dynamique d’ensemble portée par la grande coalition de la majorité présidentielle constituée d’hommes et de femmes qui ont su apprécier qualitativement l’offre politique du président Macky Sall et les termes de son bilan à la tête du Sénégal depuis le 02 avril 2012 », a-t-il indiqué.



Des partis politiques alliés, dont le Parti socialiste (Ps) et l’Alliance des forces de progrès (Afp) dirigés respectivement par Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, ont déjà investi officiellement le président Macky Sall.



APA