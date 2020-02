Sénégal: 1820 malades du Cancer dont 1508 femmes ont bénéficié de traitement gratuit, selon la PNA

Mille huit cent vingt (1820) dont mille cinq cent huit (1508) femmes, soit 83% ont bénéficié de la gratuité de la chimiothérapie. C’est ce qu’a fait savoir la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) qui, à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer célébrée ce mardi 04 février 2020, a fait le bilan de cette mesure entrée en vigueur depuis 2019.



« 62% des malades sont pris en charge au niveau de l’Hôpital Aristide Le Dantec (HALD) où l’essentiel des cancers du col et du sein sont pris en charge avec des données en cours de traitement et 19% des malades sont pris en charge à l’hôpital Dalal Jam », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La PNA informe que « Le nombre total de cancers du col et du sein sont en cours de traitement, et occuperait d’après 42 % des patients sur les données recueillies, la gratuité avec 10% pour le cancer du col et 32% pour celui du sein ».



Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), quant à lui, « prend en charge les cancers hématologiques avec 2 % du nombre de malades bénéficiant d’une gratuité ». Et, la cohorte de malades des cancers pneumologiques et les cancers ORL, qui représente 1%, est prise en charge par l’hôpital de Fann.



Le document renseigne que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a injecté un (1) milliard de francs CFA dans la lutte contre le cancer qui fait partie des priorités du pays. « Des actions sont actuellement menées pour améliorer la prévention et la prise en charge des patients », informe la même source.