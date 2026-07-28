La DGPPE alerte sur la pression démographique et climatique dans sa revue des ODD

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, à travers la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), met en garde contre les pressions démographiques et environnementales qui pèsent sur le développement du Sénégal dans la Revue Nationale Volontaire (RNV) 2026. Dans ce rapport d'évaluation des Objectifs de développement durable (ODD), l'instance étatique souligne qu'avec une population de 18,1 millions d'habitants dont 75 % ont moins de 35 ans et près de 75 % du littoral menacé par l'érosion côtière, le pays doit répondre d'urgence aux besoins d'infrastructures et de préservation des écosystèmes.



Selon la DGPPE, le gouvernement entend utiliser le levier de la transition énergétique et de l'adaptation climatique pour contrer ces vulnérabilités. Le document rappelle l'engagement du Sénégal à travers la troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13 % à 17 % d'ici 2030, tout en luttant contre la salinisation des terres et les risques d'inondations dans les zones à forte densité.



D'après le ministère de l'Économie, ces efforts de résilience s'appuient sur des perspectives macroéconomiques favorables, soutenues par le démarrage de la production de pétrole et de gaz. Avec une croissance du PIB réel projetée à 5,5 % en moyenne sur la période 2026-2028, la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029 et le référentiel « Sénégal 2050 » visent à transformer ces ressources en leviers durables pour l'emploi des jeunes et l'équité territoriale.