Sénégal : 43 cas de rougeole recensés, la direction de la prévention rassure

Depuis le début de l’année, 43 cas de rougeole ont été enregistrés au Sénégal, selon le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). Toutefois, la direction de la prévention assure que la chaîne de transmission a été interrompue.



« Les personnes atteintes de la rougeole sont majoritairement des non-vaccinés, ceux qui ont échappé aux campagnes de vaccination ou qui ne faisaient pas partie des cibles, notamment les plus de 15 ans », a expliqué sur RFM, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au MSAS.



Il souligne que la campagne de vaccination en cours a permis de couper la chaîne de transmission : « Avec la campagne que nous sommes en train de mener, la chaîne de transmission est coupée même si une personne attrape la rougeole, elle ne pourra pas la transmettre dans son entourage immédiat ».



Le Sénégal dispose d’un Programme Élargi de Vaccination (PEV) incluant la rougeole, garantissant une lutte efficace contre cette maladie.



« Il est essentiel de se faire vacciner et d’assurer un suivi régulier. La recommandation est d’administrer au moins, deux doses du vaccin contre la rougeole, c’est ce qui est préconisé », a rappelé Dr Mamadou Ndiaye.