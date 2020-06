Sénégal : 55% des écoles n'ont pas de dispositifs de lavage des mains, selon le Cosydep

Un rapport de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (cosydep) révèle que 55% des établissements scolaires n'ont pas de dispositifs de lavage des mains, alors que la reprise partielle des cours était prévue ce mardi 2 juin.



L'analyse a porté sur une échantillon 95 écoles observées dans 14 régions du Sénégal par des militants membres et sympathisants de la Cosydep. 95% des données traitées issues de la collecte du jeudi 28 mai et 5% des données ont été reçues le vendredi 29 mai.



Il ressort du rapport que 73% des établissements visités ont affirmés qu'ils ont reçu l'avis favorable des experts médicaux à travers le protocole sanitaire transmis par l'autorité étatique.



55% des établissements visités ont déjà été nettoyés et désinfectés, selon la même source. Plusieurs acteurs se sont illustrés dans cette activités à savoir les groupements de femmes et de jeunes, les comité de veille, les parents d'élèves ou encore les autorités municipales.



Cependant, une bonne partie, soit 45% des établissements devant accueillir les enseignants, les élèves et le personnel n'a encore été ni désinfecté ni nettoyé.