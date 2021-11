Sénégal : 786 millions FCFA de l’UE pour renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes

La Cour des comptes du Sénégal bénéficie d’un financement de 1.200.000 Euros (786 millions FCFA) de la Délégation de l’Union européenne, pour la mise en œuvre d’un projet d’Appui, a annoncé jeudi, le magistrat Mamadou Faye.



L'objectif est de « renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour, afin d’améliorer ses performances de contrôle », précise le premier Président de l'organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics.



« Le projet d’une durée de trois ans est financé par l’Union européenne pour un montant de 786 millions F CFA (1 200 000 euros). Sa mise en œuvre est appuyée par Expertise France », a-t-il expliqué.



Le financement de la Délégation de l’UE permettra à la Cour d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre son plan stratégique de développement 2020-2024. Il s’agira de réaliser une production de rapports de haute qualité en quantité et dans les délais, entre autres défis.