Sénégal : 88 milliards F CFA injectés pour appuyer la souveraineté alimentaire

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne a signé, mercredi, un Mémorandum d’Entente (MOU) avec la société italienne Bonifiche Ferraresi International, dans le cadre d’un partenariat public-privé soutenu par le Plan Mattei de l’Union européenne.



« J’ai signé ce jour un Mémorandum d’Entente (MOU) avec la société italienne Bonifiche Ferraresi International, dans le cadre d’un partenariat public-privé soutenu par le Plan Mattei de l’Italie », a écrit Mabouba Diagne sur sa page X (Twitter).



Sur plus de 10 000 hectares, ce projet doté d’une enveloppe de 88 milliards FCFA (134 millions d’Euro) vise à développer l’agriculture, l’élevage et la pisciculture.



Ce partenariat ambitieux s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, avec pour objectif de transformer la région de Sédhiou (Sud) en un pôle agricole intégré, écrit le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE).



Parmi les retombées attendues du projet, il y a la création de dizaines de milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes, l’installation de plusieurs Coopératives agricoles communautaires (CAC) et le développement d’infrastructures socio-économiques pour les populations locales.