Sénégal : Aissata Tall Sall n'écarte pas de se présenter à la présidentielle de 2024

La présidente du Mouvement "Oser l'avenir", par ailleurs alliée du président Macky Sall, Aissata Tall Sall n'écarte pas de se présenter à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2024. Elle a fait cette déclaration, lors de l'émission Grand Jury ce dimanche sur la Radio futurs médias.



"Je reste quand même déçue de n'avoir pas pu me présenter à la présidentielle de 2019 (candidature rejetée à l'étape du parrainage). Mais je prends l'option pour l'autre échéance. Je n'abandonne pas les combats que je crois justes et légitimes. Être recalée à l'étape du parrainage, oui ça m'avait fait mal, car j'y ai travaillé durement. Mais j'ai tournée cette page", affirme-t-elle.



A la question de savoir si allait se présenter à la présidentielle sénégalaise de 2024. Aissata Tall Sall répond: "inchallah, si Dieu me prête longue vie et si je suis dans les conditions de le faire", sur la RFM. Aissata Tall Sall a appelé les hommes et femmes surtout d'être résilientes pour qu'un jour une femme puisse être à la tête du pays.



La présidente a affirme qu'elle sera candidate en 2024 pour trois raisons. "Je pense que je dois le faire personnellement, ensuite le moment est arrivé pour que les femmes assument cette responsabilité au Sénégal, en Afrique et partout. Et je pense que les femmes ont un bien qu'elles peuvent apporter dans la gestion du pays.



Et d'ajouter: "les femmes ont leur propre caractère, leur façon de voir la vie, et elles sont dans l'équipe de tous jours. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas bien, peut être les femmes le feront mieux, on ne pourra le savoir que si une femme arrive à la tête du pays".