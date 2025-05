Sénégal : Alpha Ba appelle à une réflexion stratégique sur les défis de la filière cotonnière

Alpha Ba, secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, a présidé ce jeudi la cérémonie d’ouverture des journées annuelles de l’Association Cotonnière Africaine (ACA).



« Actuellement nous sommes dans un monde en pleine mutation avec une concurrence acerbe sur la filière cotonnière et des décisions géopolitiques au niveau mondial qui impactent les économies africaines de manière globale mais particulièrement les économies agricoles et de manière plus spécifique la filière cotonnière », a déclaré le secrétaire d’Etat.



Face à un contexte mondial en mutation, que ce soit lié aussi bien aux réalités économiques, aux dangers climatiques, mais aussi à d'autres facteurs exogènes, Alpha Ba souligne qu’il est important de « réfléchir sur les dangers et les défis de cette filière ».



Alpha Ba a réaffirmé l’engagement de l’État du Sénégal pour bâtir une chaîne de valeur coton-textile solide. « C'est pourquoi, la SODEFITEX et l'Etat du Sénégal sont en train de travailler sur tous ces maillons-là pour nous permettre de construire une chaîne de valeur performante mais aussi efficiente », a-t-il dit.



Enfin, il a évoqué l’importance croissante de l’économie, qui selon lui, « il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler ».