Sénégal : Amadou Mame Diop modernise et digitalise l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a un nouveau visage. Cela après sa rénovation. Le lancement officiel du projet de rénovation a eu lieu le 17 mai 2023, les travaux ayant pris fin ont transformé la représentation nationale », lit-on dans le communiqué.



Les travaux ont été réalisés par une compagnie coréenne et deux entreprises sénégalaises et ont concerné : La reconfiguration de l’architecture intérieure ceci pour une meilleure distribution de l’espace », renseigne la note.

A cela s’ajoute « l’installation d’équipements de communication audiovisuelle de dernière génération assurant la digitalisation des procédures de prise de parole, de vote et de comptage de voix ».



« Les travaux ont aussi permis l’aménagement de nouvelles cabines modernes d’interprétation et le déploiement de nouvelles plateformes digitales », peut-on lire dans le communiqué.



Ces réalisations vont dans le sens de moderniser le cadre de travail des députés, leur permettant un meilleur accès du public aux informations relatives à l’organisation du travail parlementaire.



La rénovation entre dans le cadre du projet de modernisation des moyens de communication de l’Assemblée Nationale. Elle a été appuyée par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale et dont le mémorandum d’entente a été signé en février 2023.