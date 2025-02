Sénégal – Angleterre : un match amical prévu le 10 juin à Nottingham

Le Sénégal affronte l’Angleterre le 10 juin prochain au City Ground de Nottingham dans le cadre d’un match amical international, informe un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Cette rencontre s’inscrit dans la préparation des Lions de la Teranga pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Avant cela, l’équipe sénégalaise disputera deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Soudan et le Togo en mars.



Ce duel contre l’Angleterre aura une saveur particulière, car il rappelle leur confrontation en huitièmes de finale du Mondial 2022, où les Three Lions s’étaient imposés 3-0. Ce match amical offrira donc aux hommes de Pape Thiaw l’occasion de prendre leur revanche face aux Anglais.

Avec la RTS