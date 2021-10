Sénégal: Baisse des risques de décès maternels, néonatales et infanto juvénile

Le Réseau des Parlementaires pour la Population et le Développement (RPPD) de l’Assemblée Nationale du Sénégal avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de la Direction du Capital Humain (DDCH) du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et du Ministère de la santé et de l’Action Sociale, a organisé, ce lundi 4 octobre, à Dakar, un forum de plaidoyer pour l’instauration d’une journée Nationale de Lutte contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infanto Juvénile au Sénégal. ll a été évoqué au cours de cette rencontre une baisse des risques de décès maternels, néonatales et infanto juvénile



« La santé de la mère et de l’enfant constitue une priorité du gouvernement du Sénégal. Celle-ci est affirmée dans nos différents plans que nous élaborons, aujourd’hui, il y a des efforts importants qui sont faits en termes de progrès. Nous avons la mortalité maternelle, qui est 236 décès pour 100.000 naissances vivantes. La mortalité néonatale est à 21 décès néo natals pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infanto juvénile est à 37 décès pour 1000 naissances vivantes », a fait savoir le directeur de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME), Dr Amadou Doucouré.



Selon lui, les progrès ont été obtenus grâce à des interventions phares qui ont eu un impact sur la santé de la mère, de l’enfant et du nouveau-né. « A travers la promotion des soins obstétricaux et néonatologies d’urgence, le repositionnement de la planification familiale et la promotion de l’accouchement par personnels qualifiés ».



D’après le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant est l’un des chantiers majeurs sur lesquels l’Etat du Sénégal s’est engagé pour l’émergence du pays à l’horizon 2035. « Cette volonté politique de l’Etat a été réaffirmée à travers les engagements internationaux prises par le pays. Au sommet de la conférence internationale sur la population et le développement à Nairobi en 2019. Le Sénégal a pris un certains nombres d’engagements parmi lesquels : la réalisation de l’objectif zéro décès maternel évitable », a-t-il dit.



A l'en croire, « l’objectif de développement durable numéro 3 qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé, interpelle tous les pays, quant à la nécessité d’investir davantage dans ce secteur clé du développement humain ».