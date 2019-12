Sénégal: Barrick va céder 90% de ses parts du gisement d'or de Massawa à Teranga Gold pour 258 000 milliards Fcfa

Le géant canadien des mines d’or, Barrick Gold Corporation, et son partenaire sénégalais (la Compagnie sénégalaise de transports transatlantiques Afrique de l’Ouest, CSTT-AO) ont trouvé un accord pour vendre 90 % de leur parts dans le projet sénégalais de Massawa, à un autre canadien, le groupe Teranga Gold Corporation, pour un montant estimé à 430 millions de dollars (environ 258 000 milliards Fcfa).



Aux termes de cette transaction, prévue pour le premier trimestre 2020, Barrick et son partenaire recevront 300 millions de dollars en liquidités et environ 20,7 millions d’actions de Teranga Gold évaluées à 3,85 dollars par action, soit un total de 79,8 millions de dollars.



Barrick détiendra 11,45 % de Teranga

Ils seront également récipiendaires d’un paiement pouvant atteindre 50 millions de dollars, basé sur le prix moyen de l’or pour la période de trois ans suivant la clôture de l’opération. Barrick indique qu’elle recevra 92,5 % du prix d’achat total, tandis que son partenaire sénégalais recevra le reste pour sa participation minoritaire.



Le minier canadien détiendra une participation de 11,45 % dans Teranga une fois l’opération conclue.



L’exploitant aurifère de Toronto fournit 25 millions de dollars pour le financement par emprunt syndiqué de 225 millions dollars, garanti par Teranga dans le cadre de cette opération.



« L’accord avec Teranga permettra de réaliser la pleine valeur de cet actif [Massawa], et de créer une nouvelle société d’exploitation aurifère ouest-africaine d’envergure avec une importante participation africaine », a déclaré dans un communiqué le dirigeant de Barrick, Mark Bristow, dont l’ancienne société Randgold Resources avait découvert le gisement de Massawa il y a dix ans.



Jeune Afrique