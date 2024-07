Sénégal : Ce que l'on sait du membre des Forces spéciales guinéenne arrêté á Dakar

Mais le mis en cause accuse un haut gradé de l’armée guinéenne.

Activement recherché après l'éclatement de cette affaire, le Guinéen a rejoint le Sénégal. À Dakar depuis plusieurs semaines, Bangoura a fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Selon Seneweb, par le biais d’Interpol, la Guinée a fait une demande de remise simplifiée à l’État du Sénégal.

La requête a été transmise au procureur général près du tribunal de Dakar.



Arrêté, il a été placé en garde á vue au Commissariat de Dakar-Plateau. Il risque l'extradition. Inquiète, sa famille a commis un pool d'avocat dont Me Ciré Cledor Ly.

D’après le dossier, le militaire fait l’objet d’une plainte pour braquage et vol à main armée. Le préjudice porte sur la somme de 400 mille dollars. La victime serait un commerçant.

