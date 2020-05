Sénégal: Covid et réanimation, est-ce toujours fatal ? Immersion dans les salles de l'Hôpital Principal de Dakar

A la date du mardi 19 mai 2020, le Sénégal a enregistré neuf (9) cas graves liés à la maladie du coronavirus. Les malades qui souffrent d'autres pathologies restent toujours les plus vulnérables. L'on se demande si c'est toujours fatal de se retrouver en réanimation si on chope le Covid ?

Réponse dans cette vidéo au cœur du service de réanimation de l'Hôpital Principal de Dakar dans une bataille rude entre les médecins et patients. Mais pourquoi est-ce aussi compliqué des fois ? Professeur Khalifa Ababacar Wade, Médecin-Colonel donne les éléments à travers cette visite guidée du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Depuis son service, il explique tout... Regardez !