Sénégal : Diomaye dépose un recours au Conseil constitutionnel pour "violation" de la procédure de Révision de la Constitution

Le Président sénégalais, Diomaye Faye, a saisi le Conseil constitutionnel pour dénoncer une «violation de procédure» lors de la proposition de révision de la Constitution adoptée par la majorité parlementaire (Pastef). Dans son récépissé de dépôt, le chef d’Etat a déclaré l’urgence de la situation. Les sages ont donc huit (08) jours pour rendre un avis.
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