Sénégal: Fatou Kiné Diakhaté estime que le patriotisme de Pastef «a fini par céder le pas au messianisme»

Depuis que la rupture est consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko, les cadres du parti Pastef (pouvoir) ont commencé à se ranger dans un camp comme dans l’autre. Ce mardi 07 juillet, dans une publication sur Facebook, Fatou Kiné Diakhaté, directeur de cabinet adjoint de Diomaye Faye a décidé de se ranger du côté de ce dernier et de militer dans nouvelle formation présidentielle en cours de création. En cause : elle estime que le parti Pastef a dévié de sa trajectoire initiale.



«Nous avons conquis le pouvoir pour l’exercer et le conserver pour la transformation qualitative de la vie de nos concitoyens (…) Force est de constater, en ce moment, que le Patef originel n'est plus celui d'aujourd'hui : le patriotisme a fini par y céder le pas au messianisme», a déploré Fatou Kiné Diakhaté, allusion faite à la trop grande influence d’Ousmane Sonko sur le parti.



Face à cette situation, la directrice de cabinet adjoint dit avoir «fait le choix, en toute conscience et en toute responsabilité», de rejoindre le futur parti du Président Bassirou Diomaye Faye, afin de poursuivre «avec la même exigence et la même sincérité un engagement résolument et exclusivement tourné vers le Sénégal».



Elle a aussi lancé un appel à ceux qui ne partagent plus la ligne politique et idéologique du Patsef. «A vous, frères et sœurs qui ne vous reconnaissez plus dans le Pastef actuel et qui ressentez que l'essentiel s'est progressivement dilué, cet appel solennel vous est adressé. Le Sénégal a besoin de votre engagement, de votre expérience et de votre conviction pour bâtir ensemble les fondations de ce nouveau parti, fidèle en tous points à ce que nous avons toujours défendu», a-t-elle conclu.