Intégration régionale : la CEDEAO mise sur la jeunesse gambienne

La Commission de la CEDEAO a officiellement lancé ses clubs scolaires en Gambie le 3 juillet 2026. L'annonce a été faite lors d'un dialogue entre parties prenantes organisé à Kololi. Cette initiative vise à « favoriser l'intégration régionale, promouvoir le civisme et donner aux jeunes les moyens de participer activement au développement de l'Afrique de l'Ouest », selon les termes du communiqué officiel de l'organisation. L'événement de Kololi a réuni des représentants du gouvernement, des éducateurs, des élèves et des organisations de la société civile. Des membres des médias et des partenaires au développement étaient également présents. Les discussions ont porté sur le rôle crucial de la jeunesse pour concrétiser la vision de la CEDEAO. L'objectif final reste de bâtir « une région pacifique, prospère et intégrée ».