Sénégal : Diomaye offre deux (2) millions FCFA et un mouton à chacun des 18 détenus rentrés du Maroc

Selon les informations du média Le Soleil, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu son engagement en offrant deux (2) millions de francs CFA et un mouton de Tabaski à chacun des 18 supporters sénégalais rentrés du Maroc. Libérés à la faveur d'une grâce royale, quinze d'entre eux ont regagné Dakar dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai.



Un retour émouvant et un accueil officiel à Dakar



Lors d’un accueil officiel émouvant réservé aux quinze supporters graciés à leur descente d'avion à l'Aéroport International Blaise Diagne, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a salué le courage, la dignité et la posture fière de ces compatriotes, avant de promettre un soutien. «L'État les accompagnera dans cette période de fête et nous serons à leurs côtés. Le Sénégal les protégera de tout, partout et contre tout », avait fait savoir le Président Diomaye, qui vient d’honorer son engagement.



La grande majorité des détenus aura passé 125 jours de détention au Maroc à la suite d'incidents survenus en marge de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), le 18 janvier 2026. Trois premiers supporters avaient, quant à eux, déjà pu regagner le Sénégal quelques semaines auparavant après avoir purgé leur peine.