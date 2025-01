Sénégal/Diplomatie : Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu en Mauritanie ce dimanche

Cette visite sera une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération dans des domaines variés, notamment économique et diplomatique, témoignant de la volonté commune de faire progresser le partenariat stratégique entre les deux pays.

La visite du chef du gouvernement sénégalais intervient dans un contexte particulier, marqué par une avancée majeure du projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Ce projet, une des plus importantes découvertes gazières en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest, est développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, en partenariat avec la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Petrosen, bp, et Kosmos Energy. Le projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) chaque année.

Durant son séjour chez son voisin mauritanien, Ousmane Sonko aura des séances de travail avec des représentants du secteur privé et rencontrera la diaspora sénégalaise.