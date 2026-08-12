«Je n'arrive pas à croire que tu es parti» : le message d’adieu de Lionel Messi à son père

Ci-dessous le message dans son intégralité :



« Papa, je n'arrive pas à croire que tu es parti. Je n'arrive pas à croire. Nous avions tellement de choses à profiter ensemble.



Chaque fois qu'un match s'est terminé (pendant la Coupe du monde 2026, ndlr), j'attendais et je manquais ton message. Je te disais que nous allions atteindre la finale pour pouvoir voyager.



Chaque fois qu'un match s'est terminé, j'attendais et je manquais ton message. Je voulais vraiment atteindre la finale pour que tu puisses voir un match. Nous sommes arrivés à la finale et tu n'étais pas là. Je ne pouvais pas me sentir bien.



Quand je suis arrivé, tu pensais que nous avions perdu la finale en tirs de penalties. Nous ne pouvions pas parler de quoi que ce soit, parce que tu savais déjà tout ce qui s'était passé. Tu ne pouvais pas profiter de quoi que ce soit. Nous n'étions pas champions, mais tu ne savais pas comment nous avons apprécié chaque match. Une fois de plus, tu avais raison : je devais être là et jouer.



Je te dis ça parce que c'était la seule chose dont nous ne pouvions pas parler, parce que tu savais déjà tout ce qui s'était passé. Nous avions parlé tous les jours et nous nous voyions tous les jours quand nous pouvions, parce que je me trouvais près du bout. Pourquoi n'as-tu pas tenu bon un peu plus longtemps et nous aurions pu finir ensemble ?



Je sais que ta joie était de voir ta famille, ta femme, tes enfants, et surtout, sans que les autres découvrent, en me voyant jouer...



C'était toujours comme ça depuis que j'étais petit. Tu m'as emmené à toutes les séances d'entraînement dès que tu rentrais du travail. J'ai emmené beaucoup d'entre vous aux matchs parce que vous aviez travaillé.



Évidemment, tu n'as pas manqué un seul match. Comment tu as pu manquer de rien. Comment tu as pu manquer de rien. Tu as toujours été le représentant, l'ami et le conseiller. Tu as toujours été le bon. Tu as toujours été le bon, et tu as toujours été le bon. En fin de compte, ça s'est bien passé comme tu l'as dit.



Je vais beaucoup te manquer, mais tu seras toujours présent, et surtout dans l'éducation de mes enfants, parce que je les enseigne et les éduque comme tu l'as fait avec moi.

Repose en paix et prends soin de nous de haut comme tu l'as fait ici. Merci pour tout.



Je t'aime, papa»

