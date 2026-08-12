Supercoupe d’Europe : le PSG affronte l’Aston Villa, un arbitre somalien aux commandes

Ce mercredi 12 août, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe, le Paris Saint-Germain (France), vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, affrontera l’Aston Villa (Angleterre), vainqueur de la Ligue Europa. Le match aura lieu à 19h (heure de Dakar), à Salzbourg, en Autriche.



La particularité de cette rencontre c’est qu’elle sera dirigée par le Somalien Omar Artan, âgé de 34 ans, membre de la Confédération africaine de football (CAF) et arbitre international FIFA depuis 2018.



Une «récompense» pour atténuer une onde de choc



Sélectionné par la FIFA pour officier durant la Coupe du monde 2026, Omar Artan a vu son rêve s'effondrer lorsqu'il a été refoulé par les autorités américaines à son arrivée à l'aéroport de Miami, sous prétexte de soupçons infondés liés à son entourage. Face au manque de soutien ferme de la FIFA, l'UEFA a décidé de lui confier ce grand choc européen en guise de solidarité et de réhabilitation publique.