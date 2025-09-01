Sénégal-FIDA : partenariat renforcé pour moderniser l’agriculture et soutenir le monde rural

En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à M. Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA).



Selon une note publiée sur la page Facebook de la Présidence de la République, cette rencontre a permis de réaffirmer la qualité du partenariat entre le Sénégal et le FIDA, construit autour de projets concrets en faveur de l’agriculture et du

développement rural.



Les échanges ont porté sur plusieurs priorités :



- la souveraineté alimentaire comme priorité partagée ;

- l’accompagnement du monde rural par des investissements structurants ;

- la modernisation des pratiques agricoles et la valorisation de la jeunesse ;

- les axes de la Vision Sénégal 2050, qui place l’agriculture au cœur de la transformation économique et sociale.



Le chef de l’État et le Président du FIDA ont réitéré leur engagement à renforcer une coopération exemplaire, tournée vers l’innovation, la durabilité et le mieux-être des populations rurales, rapporte la Présidence du Sénégal.