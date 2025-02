Sénégal/France : Vers un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité

Le départ des Éléments français au Sénégal (EFS) va consacrer un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité. Dakar et Paris vont, ainsi, redéfinir les axes de la coopération militaire. «Les deux pays entendent travailler à un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui prenne en compte les priorités stratégiques de toutes les parties », lit-on dans le communiqué conjoint du 12 février dernier du ministère des Affaires étrangères et l’Ambassade de France au Sénégal.



Les deux gouvernements devront ainsi ouvrir des négociations afin de déterminer les intérêts et les points de convergence.



En effet, un partenariat qui devrait consolider l’échange de renseignements militaires, les manœuvres conjointes comme l’exercice « Kharito » organisé chaque année ou tous les deux ans. Le dernier en date, c’était en décembre 2023. Il avait mobilisé cinq cent militaires de part et d’autres, soit 1000 hommes dans des entrainements dont l’état-major était assuré par le Chef d’état-major de Terre (CEMAT) du Sénégal avec son poste de commandement au quartier de Ouakam, ex-BA160.



Entre les forces armées Sénégalaises et les Éléments français au Sénégal, le partenariat est riche de plus de 300 actions de formation et d’exercices ponctuées de création de pôle d’entrainement et de postes de commandement. Des sources nous signalent que 138 officiers sénégalais ont été formés à Saint Cyr alors que chaque année plus de 400 militaires sénégalais sont formés en France. Cela se fait dans le cadre d’une coopération annuelle conjointement élaborée.



Ce partenariat stratégique de coopération militaire va remplacer le traité d’avril 2012 qui avait fixé le cadre d’implantation des cinq quartiers des Éléments français au Sénégal (EFS).



Départ des éléments français au Sénégal : Trois des cinq emprises prêtes à être restituées



Avant l’annonce par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye du départ de toutes les armées étrangères présentes au Sénégal lors de son discours à la Nation du 31 décembre, trois quartiers étaient déjà libérés et prêts à être restitués par les Éléments français du Sénégal. Ils ont amorcé le départ après juin 2024. En effet, Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye ont évoqué la coopération militaire et le départ des Éléments français lors de leur rencontre à Paris en marge du sommet du GAVI sur la souveraineté et l’innovation vaccinales.



La mise en œuvre de cette volonté de l’État français, appuyée par le président Sénégalais n’a pas attendu. Des sources concordantes très au fait du dossier ont signalé à PressAfrik qu’il s’agit des quartiers Contre-Amiral Protêt situé au Port de Dakar, Maréchal et Saint Exupéry. Ils ont déjà été vidés mais la restitution se fera dans le cadre de la commission conjointe chargée d’organiser les modalités de départ des Éléments français au Sénégal (EFS).