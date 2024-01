Sénégal – Gambie : les compositions probables du match entre "Lions" et "Scorpions"

Vainqueur, il y a deux ans de sa première Coupe d’Afrique des nations après une très longue attente et deux finales perdues (2002 et 2019), le Sénégal arrive en favori lors de cette 34e édition de la CAN disputé en Côte d’Ivoire.



Le Sénégal avec ses « Saoudiens »

Depuis que les « Lions » ont ouvert le compteur, ils ne s’arrêtent plus de gagner : ils sont allés à la Coupe du monde (8e de finalistes) et ont aussi gagné le CHAN, réservé aux joueurs locaux, et la CAN Espoirs. Champions toutes catégories, les « Lions » comptent sur la même ossature que celle de 2022 : Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, trois joueurs évoluant dans la ligue saoudienne. Initialement indésirables aux yeux du sélectionneur Aliou Cissé, ils sont bien présents et devraient être titulaires pour affronter la Gambie.





Sénégal – Gambie : les compositions probables



SENEGAL : Mendy – Diallo, Koulibaly, Niakhaté – Jakobs, Gueye, Ciss, Diatta – Mané, Jackson, Sarr

GAMBIE : Jobe – Janko, Saneh, Colley, J. Mendy – Adams, Sonko Sundberg, Ngum, Manneh – Ceesay, Barrow





Programme Groupe C



Lundi 15 janvier



14 h : Sénégal – Gambie (groupe C)

17 h : Cameroun – Guinée (groupe C)