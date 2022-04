Sénégal : Hausse de la masse salariale de 37 milliards FCFA en un an (ANSD)

Les activités économiques ont été ralenties en 2020 par les restrictions liées au Covid-19. Mais, selon l’Ansd, 2021 a sonné comme la relance dans le monde des activités. Une relance des activités économiques qui a occasionné une augmentation du nombre des employés au Sénégal.



Dans son rapport d’enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail au quatrième trimestre de 2021, l’Ansd révèle que le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 337 539 contre 308 586 un an plus tôt, soit une hausse de 9,4%.



A la même période, il y a une augmentation de la rémunération des travailleurs. L’étude montre qu’au quatrième trimestre 2021, la masse salariale dans le secteur moderne s’est établie à 366,4 milliards F Cfa contre 329,8 milliards F Cfa un an plus tôt, soit une hausse de 11,1%.



En effet, cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction (+38,3%), des services (18,8%) et de l’industrie (+1,8%).



Par contre, souligne le document, dans le secteur du commerce, il est apparu une légère diminution de la masse salariale (-0,7%).



Pour ce qui est de la répartition de la masse salariale selon le statut de l’emploi (permanent et saisonnier). L’étude souligne que parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (91,7M) des salaires versés au quatrième trimestre 2021 par le secteur moderne est destinées aux permanents.