Sénégal : Ibrahima Diam Sow quitte Pastef pour rejoindre la coalition DiomayePrésident

Le premier coordonnateur de Pastef dans la commune de Méri, (Podor/Nord), Ibrahima Diam Sow, a officiellement quitté le parti d'Ousmane Sonko pour rallier la coalition DiomayePrésident. Également président du Mouvement des patriotes insoumis (MPI), il motive sa décision par les nombreuses contradictions qu'il reproche à Ousmane Sonko et son refus de se soumettre à une « dictature de la pensée unique ».
L'ex-chargé de communication de Pastef Podor entend désormais soutenir l'action du président Bassirou Diomaye Faye, invoquant sa devise personnelle : « Nous plaçons la patrie avant le parti ».
Pour rappel, Ibrahima Diam Sow est une figure historique du parti dans le Nord du pays, ayant initié la première visite d'Ousmane Sonko dans la région en 2017 et mené de nombreuses campagnes de terrain aux côtés de l'actuel ministre de la Santé, Ibrahima Sy.
L'ex-chargé de communication de Pastef Podor entend désormais soutenir l'action du président Bassirou Diomaye Faye, invoquant sa devise personnelle : « Nous plaçons la patrie avant le parti ».
Pour rappel, Ibrahima Diam Sow est une figure historique du parti dans le Nord du pays, ayant initié la première visite d'Ousmane Sonko dans la région en 2017 et mené de nombreuses campagnes de terrain aux côtés de l'actuel ministre de la Santé, Ibrahima Sy.
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