Sénégal - Jour du scrutin : Suivez en direct les premières tendances sur PressAfrik

Rufisque, Y𝒆𝒏𝒆 N𝒊𝒂𝒌𝒉𝒂𝒚



𝑰𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒔: 207 𝒗𝒐𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔: 177



𝑨𝒎𝒂𝒅𝒐𝒖 𝑩𝒂: 150



𝑫𝒊𝒐𝒎𝒂𝒚𝒆: 20



Touba, Darou Marnane



Bassirou Diomaye FAye 279



Amadou Ba 16





Touba, bureau témoin numéro 7



Bassirou Diomaye Faye 257 voix



Amadou Ba 33 voix



Commune de Thiele dans le département de Linguére



Bureau Niathe



Amadou Ba 250 voix



Bassirou Diomaye Faye 5 voix



Keur Marie dans le département de Nioro



Amadou Ba 97 voix



Bassirou Diomaye Faye 68 voix



Touba arrondissement Ndam



87 bureaux de vote. Le 87e bureau de vote a sorti ses résultats. Et c'est le candidat Bassirou Diomaye Faye qui vient en tête avec 279 voix, Amadou Ba se positionne deuxiéme avec 16 voix, Serigne Mboup 3 voix, Anta Babacar Ngom 1 voix, Idrissa Seck 1 et le reste 0





18h05 au CEM Djiddah Thiaroye Kaw de Pikine, certains bureaux ont débuté le dépouillement...



18h00 au Centre de vote El Mamour Diop les bureaux de votes sont fermés à 18 heures. Il y a 5 bureaux de vote dans ce centre. Les résultats sont attendus d’un moment à l’autre.



Afrique



Yaoundé (Cameroun)



Amadou Ba 114 voix



Bassirou Diomaye Faye 49 voix



Serigne Mboup 3 voix



Déthié Fall 3 voix



Khalifa Babacar Sall 1 voix



Aly Ngouille Ndiaye 1 voix



Le reste 0



La diaspora





France Nantes La Jolie



Amadou Ba 148 voix



Bassirou Diomaye Faye 73



Résultats Arabie Saoudite Jeddah Bureau 1 et 2.



Bassirou Diomaye 250 voix



Amadou Bâ 68 voix



Résultats Ghana - Accra

Votants 253



Bassirou Diomaye Faye 130 voix

Aliou Mamadou Dia 12 voix

Amadou Ba 05 voix



Résultats France - Nîmes - Bureau 3



Bassirou Diomaye Faye 142 voix

Amadou Ba 32 voix

Aliou Mamadou Dia 06 voix



Les 3 bureaux de vote de Djeddah (Arabie Saoudite)



Diomaye Faye : 392 voix



Amadou Bâ : 100 voix



Finlande - Les premiers résultats



Bassirou Diomaye Faye : 33 voix

Amadou Ba : 05 voix

Idrissa Seck : 01 voix



Résultats Arabie Saoudite - Riyad (Bureau 1)



Bassirou Diomaye Faye 95 voix



Amadou Ba 30 voix