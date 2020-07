Sénégal : L'Afrique subsaharienne accueille pour la première fois le Forum mondial de l'Eau en mars 2021

La Communauté mondiale de l’Eau et de l’Assainissement va se retrouver au Sénégal, du 22 au 27 mars 2021, pour la neuvième édition du Forum mondial de l’Eau sous un thème évocateur : La sécurité de l’eau pour la paix et le développement durable.



Le 9ème Forum mondial de l’Eau, le premier du genre organisé en Afrique subsaharienne est un grand défi. Son programme est axé sur l’agenda 2030 pour des actions transformatrices. Cette vision se décline en feuille de route avec quatre priorités: la Sécurité de l’Eau de l’Assainissement, la coopération, l’eau pour le développement rural et les outils et moyens.



L’ambition du Sénégal et du Conseil Mondial de l’Eau est d’organiser un Forum efficace aux plans social, politique, économique, un Forum catalyseur de l’action pour les engagements sur l’eau et l’assainissement, un Forum connecté, en lien avec les agendas, plateformes et engagements relativement aux ODD et autres accords internationaux, un Forum contextualité, global et de proximité, ancré sur les principaux défis de l’eau du Sénégal, de l’Afrique et du monde entier.



Le Forum « Dakar 2021 » abordera également les enjeux globaux de l’Eau pour l’homme et la nature, aujourd’hui et demain. L’ambition est d’accélérer la concrétisation efficace de l’agenda mondial de l’Eau, qui conditionne l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier en Afrique, un continent où l’eau est vitale et critique pour le développement.



En réunissant les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile pour renforcer la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation de l’Objectif du Développement durable numéro 6 (ODD6), le 9ème Forum mondial de l’Eau offrira également une plateforme d’expression à d’autres parties prenantes (groupements de femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et contribuera ainsi à la transformation qualitative du quotidien des populations et à l’amélioration des performances des secteurs de production.



Le Forum devra renforcer les actions en Afrique et dans le monde, pour l’accès universel à l’eau et à l’assainissement au regard des progrès faibles et fragiles, des pressions croissantes liées au défi climatique, à la démographie galopante, à l’urbanisation non contrôlée, aux pollutions, etc. En un mot, il s’agit de lutter contre la pauvreté et de redonner espoir à ces centaines de millions de personnes privées de l’essentiel, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine.



Pour atteindre ses objectifs, le 9ème Forum mondial de l’Eau va s’articuler autour de trois composantes essentielles. Premièrement, autour d’un processus inclusif décloisonné multi-acteurs avec l’ensemble des parties prenantes, qui vont intervenir dans les groupes de travail structurés autour des 04 priorités : « Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement », « Eau pour le développement rural », « Coopération » et « Outils et moyens».

Deuxièmement, autour d’un Sommet des Chefs d’Etat, de Gouvernement et des grandes institutions internationales, pour lancer un message et une initiative politiques historiques, en vue de catalyser les actions notamment, pour la réalisation rapide de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.

Troisièmement, autour de la mise en œuvre de l’Initiative Dakar 2021 qui vise, durant la phase préparatoire, à sélectionner des projets pertinents, innovants, reproductibles, produisant des résultats à court terme, à impact durable autour des priorités du Forum.



Cependant, la situation actuelle relative à la pandémie de la Covid-19 n’a pas empêché de poursuivre la préparation du Forum en adoptant de nouvelles méthodes de travail, notamment pour la mobilisation des acteurs nationaux et internationaux.