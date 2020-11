Au Sénégal, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d’octobre 2020 a augmenté de 0,2% comparé à celui du mois précédent, selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



L’inflation sous-jacente s’est relevée de 0,1% en rythme mensuel et de 1,2% en variation annuelle, selon la même source. Elle ajoute que les prix des produits locaux ont haussé de 0,2%, tandis que ceux des produits importés se sont repliés de 0,1% au mois d’octobre 2020 comparativement au mois précédent.



En variation annuelle, ils se sont accrus respectivement de 3,0% et 1,5%, a conclu l’Ansd.