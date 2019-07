Sénégal: La coalition au pouvoir risque d’aller aux locales en rangs dispersés

La coalition Benno bokk yakaar (mouvance présidentielle au Sénégal), risque d'aller aux élections locales du 1er décembre prochain en rangs dispersés. Moustapha Cissé Lô, premier vice-président de l'Assemblée nationale, membre fondateur du parti présidentiel, a lancé sa propre coalition politique ("And ak wa ndakaarou défar Dakar") pour aller à la conquête de la mairie de Dakar.



D'autres militants qui se sentent frustrés, ont mis sur pied un mouvement« Sénégal debout », et ont promis d’aller aux locales, alors qu'à Pikine (quartier dans la banlieue de Dakar) et dans quelques autres localités du pays, des Républicains de la « première heure » se déchirent.



L'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) marche vers les locales dans un contexte socio-politique tendu avec, notamment, la polémique sur la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.