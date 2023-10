Sénégal : La moitié de la population est âgée de moins de 19 ans (rapport)

La population vivant au Sénégal est passée de 13.508.715 personnes en 2013 à 18.032.473 en 2023, soit une hausse de 4.523.758 en 10 ans, selon le rapport de recensement général, publié ce mardi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Le chiffre marquant dévoilé par le dernier recensement, c'est la jeunesse de la population sénégalaise. « La moitié de la population est âgée de moins de 19 ans (18 ans chez les hommes contre 20 ans chez les femmes) », renseigne le rapport.



Mieux encore, les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39,2% de la population globale. Dans cette catégorie, les garçons sont plus nombreux que les filles (40,6% et 37,6%).



Par contre, les personnes du troisième âge (65 ans et plus) représentent 3,8 % de la population globale.