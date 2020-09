Sénégal: Les épreuves du Bfem débutent ce lundi

Les élèves en classe de troisième vont débuter les épreuves de l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) ce lundi 14 septembre 2020 malgré les perturbations causées par la pandémie de la covid 19. Cette année le nombre d'inscrits est de 177.434 candidats dont 54 % de filles. Ces effectifs sont répartis dans 1084 centres et 1212 jurys.



Pourvu que cela ne se passe pas comme l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et d'Entrée en sixième ou élèves et enseignants étaient plongés dans les eaux à cause des fortes pluies.



Le journal "SourceA" informe que vendredi dernier, dans le département de Linguère, au nord-est de Dakar des centres secondaires comme ceux de Labgar et Khadji Madia sont menacés de délocalisation, et cela à cause de la dégradation des infrastructures routières.