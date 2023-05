Sénégal : Macky Sall lance la première édition de la semaine numérique

Le président de la République, Macky Sall, a procédé au lancement de la première édition de la semaine numérique. La cérémonie a eu lieu au grand théâtre Doudou Coumba Ndiaye Rose à Dakar.



Le thème de cette première édition qui se tient jusqu’au 20 mai 2023, porte sur « Le numérique comme facteur de développement économique et social. »



Lors de sa prise de parole durant la cérémonie, son excellence a en profité pour apprécier la forte participation des jeunes, acteurs incontournables du numérique. Le Chef de l’Etat a rappelé que « le numérique est un enjeu stratégique pour les pays africains qui doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique au risque de couvrir une marginalisation irrémédiable. »



Pour cette première édition, la Chine est l'invitée d’honneur, informe l’APS.



« En faisant de la Chine, pays d’honneur de cette édition, vous exprimez la volonté de notre pays de s’inspirer d’un des modèles les plus aboutis en matière de révolution du numérique. Cela témoigne également des excellentes relations d’amitié et de coopération entre deux pays » a salué le chef de l’Etat.