Sénégal-Madagascar du 9 septembre : Aliou Cissé craint l'état piteux du terrain

Le Sénégal rencontrera le Madagascar, le 9 septembre à Antananarivo dans un ma t ch comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Cependant, l'état piteux de la pelouse du stade d'Antananarivo ne fera certainement pas l'affaire pour ce tte confrontation, a-t-il relevé tout en indiquant que ce ne sera pas une excuse de se faire laminer par les "Boreas".



"Quand on est allé il y a deux ans à Madagascar, le terrain était dans un état pratiquement impraticable, et catastrophique e t on n'a pas pu vraiment développer notre jeu ; et on s'a t tend encore à des conditions beaucoup plus difficiles qu'il y a deux ans. Je crois que ce qui est important est de s'adapter. Nous savons que jouer en Afrique est si difficile, mais ça ne doit pas être une excuse. Le terrain n'est pas bon, j'en suis sûr et certain, mais ce n'est pas non plus bon pour eux", indique- t-il .



A l'en croire, seule la vic toire compte lors de ce duel et ils feront tout pour empocher les trois points à l'issue de la rencontre.