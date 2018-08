Sénégal-Madagascar : les "Lions" voyageront à bord d'un vol commercial

Au ministère des Sports, on ne compte pas changer les habitudes. Avant même la tenue de la réunion du Comité mixte avec la Fédération , au département des Sports on a déjà réfléchi sur les modalités pratiques du déplacement des "Lions" à Antananarivo, et c'est dans un vol commercial que le voyage se fera, indique "Record".

Les collaborateurs de Matar Bâ qui ont fini de maîtriser ce genre de déplacement pensent qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau.