Sénégal – Mauritanie : « Lions », anciens joueurs et autorités se mobilisent pour offrir des billets aux supporters

À quelques heures du choc décisif entre le Sénégal et la Mauritanie ce mardi (19h00 GMT), au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l’ambiance est contrastée entre excitation et frustration. En cause : la hausse inattendue des prix des billets, qui suscite polémique parmi les supporters. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans, indignés, ont même appelé au boycott du match.



Mais la réaction la plus forte est venue du terrain. Face à la colère des supporters, plusieurs acteurs du football et personnalités ont décidé d’agir. Le sélectionneur national Pape Thiaw a ouvert la voie avec un geste symbolique et fort : il a annoncé qu’il reverserait l’intégralité de sa prime de victoire, estimée à 4 millions de FCFA, pour acheter des billets destinés aux supporters.



« Je vais offrir mes primes pour que les supporters puissent venir. On a besoin de notre public », a déclaré le coach des « Lions ».



Un élan de solidarité aussitôt suivi par les joueurs. Le capitaine Kalidou Koulibaly a offert 400 billets, Krépin Diatta 200, Pathé Ciss 300 billets accompagnés du transport aller-retour pour les jeunes de la Médina, tandis que le défenseur Mikayil Ngor Faye en a offert 50.



Chérif Ndiaye et l’ancien international Diomansy Kamara ont également promis de contribuer à l’achat de tickets pour permettre à davantage de supporters d’assister au match.



Le mouvement de générosité a même gagné le terrain politique. Le maire de Dakar, Abass Fall, a offert une enveloppe de 5 millions de FCFA pour l’achat de billets, ainsi que cinq bus mis à la disposition du 12e Gaïndé afin de faciliter le déplacement des supporters vers Diamniadio.



Un élan collectif qui témoigne de la volonté des joueurs, anciens footballeurs et autorités de voir les tribunes du stade Abdoulaye Wade pleines à craquer pour pousser les « Lions » vers la qualification à la Coupe du monde 2026.



Le Président Bassirou Diomaye Faye est lui aussi attendu au stade Abdoulaye Wade pour encourager les « Lions » dans leur quête d’une quatrième qualification à la Coupe du monde, la troisième d’affilée.