Sénégal – Mauritanie/ Pont de Rosso: El Moctar Ould Djay annonce le report de la fin des travaux

Le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, a déclaré que l'achèvement du pont de Rosso, reliant le Sénégal à la République islamique de Mauritanie, prévu pour la fin de l'année 2026, est désormais reporté à l’année 2027.



«Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée en fin 2026. Mais, les évaluations qui ont été faites par les équipes nous disent que ça peut être plus tard, en 2027», a confié le politicien mauritanien, au cours d’une conférence de presse conjointe à Dakar avec son homologue Ousmane Sonko, le 08 janvier 2025.



En visite de deux jours à Dakar, il a indiqué aussi que des «instructions fermes ont été données aujourd’hui aux deux équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l’entreprise en charge des travaux».



El Moctar Ould Djay a enfin exhorté les deux pays à «travailler ensemble pour lever tous les obstacles de blocage identifiés pour aider à l’avancement de la finalisation de cette infrastructure ».