Sénégal – Mauritanie : Sadio Mané signe un doublé et enflamme le stade Abdoulaye Wade

Sadio Mané brille ce mardi 14 octobre 2025 face à la Mauritanie en signant un doublé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (2-0).
Trois minutes seulement après le début de la seconde période, sur un dédoublement entre Pape Gueye et Iliman Ndiaye, Krépin Diatta parvient à servir Mané. D’une feinte parfaite, l’attaquant sénégalais élimine la défense mauritanienne avant de tromper le gardien des Mourabitounes à bout portant, offrant ainsi un second but aux « Lions ».
