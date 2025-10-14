Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Sénégal – Mauritanie : Sourire aux lèvres, le Président Diomaye Faye soutient les « Lions » au stade Abdoulaye Wade



Sénégal – Mauritanie : Sourire aux lèvres, le Président Diomaye Faye soutient les « Lions » au stade Abdoulaye Wade
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de Madame Absa Faye, est présent au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour encourager l’équipe nationale du Sénégal face à la Mauritanie.
 
Apparu sur l’écran géant du stade, le chef de l’État affiche un large sourire depuis les tribunes.
 
À noter que le Président et la Première Dame se sont rendus au stade ce mardi 14 octobre à bord du Train Express Régional (TER), démontrant ainsi leur soutien actif aux « Lions ».
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 14 Octobre 2025 - 22:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter