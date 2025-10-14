Sénégal – Mauritanie : Sourire aux lèvres, le Président Diomaye Faye soutient les « Lions » au stade Abdoulaye Wade

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de Madame Absa Faye, est présent au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour encourager l’équipe nationale du Sénégal face à la Mauritanie.
Apparu sur l’écran géant du stade, le chef de l’État affiche un large sourire depuis les tribunes.
À noter que le Président et la Première Dame se sont rendus au stade ce mardi 14 octobre à bord du Train Express Régional (TER), démontrant ainsi leur soutien actif aux « Lions ».
